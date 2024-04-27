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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم أطفال.. قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت 27 أبريل 2024 بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ يوم أمس، 20 مواطنا فلسطينيا على الأقل، بينهم سيدة وأطفال ومعتقلون سابقون.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: رام الله، والخليل، ونابلس، وطولكرم، وجنين، والقدس المحتلة التي تم اعتقال طفلة منها أفرج عنها لاحقا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال رافقتها تنكيل واسع بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين الفلسطينيين، والاستيلاء على المركبات.

يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر الماضي بلغت نحو (8480)، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

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