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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز سقارة: 45 متدربا من 17 محافظة ينتظمون في دورة دراسات الجدوى.. غدا

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الأسبوع الـ 33 من الخطة التدريبية دورة تدريبية من خلال أكبر برامج التدريب والتأهيل الشامل الذي تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية في المحافظات، وطبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية VNG، وهي دورة "دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل".

وأشار إلى أن الدورة تأتى في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير برامج ونظم عمل التنمية المحلية وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية بما يحقق مبدأ تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، مؤكداً ضرورة الاستثمار في مكتسبات عوائد الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لنظم و مجالات العمل في تطوير الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن دورة "دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل" يستفيد منها ٤٥ متدربًا من مديري التخطيط بالمدن والمراكز في 17 محافظة، ويتضمن البرنامج التدريبي للدورة مدخل الي التنمية المحلية واستثمارات الخطة الاستثمارية بقطاع التنمية المحلية، والتعريف بالوضع الراهن  وسلبياته والنتائج المباشرة المتوقعة وتحليل السوق والتقدير المبدئي للتكاليف والمخطط الزمني للمشروع، مع تقييم الاثار البيئية، والاثار الاجتماعية، والتحليل المالي، واهمية الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة الي التعريف بالجدول الزمني والأهداف المرحلية، وهيكل التمويل، وما هي العوائد الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرات التكلفة والمنفعة، وإطار المتابعة والتقييم، والتحديات المحتملة والاجراءات الاحترازية، وكيفية إتخاذ القرار، كما تتناول الدورة نموذج عام لدراسة الجدوى الأولية لمشروعات برامج التنمية المحلية، وتكليف المحافظات بإعداد دراسات جدوي للمشروعات المدرجة لديهم بالخطة، والتعريف بمفهوم إدارة الأصول والهدف منه، والاثار المترتبة لعدم وجود نظام لإدارة الاصول فى الادارة المحلية، والعلاقة بين عملية التخطيط المحلي وإدارة الأصول والصيانة والتشغيل.

وتختتم الدورة بعرض لبعض نماذج المشروعات، وعرض التكليفات من فرق المحافظات المختلفة وابداء الملاحظات.

التنمية المحلية سقارة الخطة التدريبية دورة تدريبية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

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