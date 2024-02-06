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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نسبة النجاح 71%.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023/2024  ، وبلغت نسبة النجاح في مدارس البحر الاحمر الإعدادية العامة 71% ونسبة  نجاح الاعداديه المهنية 86.7%.

كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع ١٠٠%، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين ١٠٠%، واعتمد المحافظ نتيجة امتحان الشهادة التلمذة الصناعية وبلغت نسبة النجاح 100%.

رابط النتيجة :
نتيجة الشهادة الاعدادية (الترم الأول)على الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/17vuVBZsQaDVSLHDhFVl-FxoxUQ8i-W4T/view?usp=sharing

 

نتيجة الشهادة الإعدادية موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية البحر الأحمر الشهادة الإعدادية الغردقة

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