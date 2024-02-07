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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الأوقاف بالبحر الأحمر يكرم الطلاب المشاركين بمبادرة «حصن طفلك بالقرآن الكريم» بسفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، كرم فضيلة الدكتور هاني السباعي، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، الطلاب المتميزين المشاركين بمبادرة “حصن طفلك بالقرآن الكريم” بمسجد الصالحين بسفاجا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الباسط عثمان أحمد، مدير الدعوة، وبدري بغدادي حامد، مدير الإدارة، والشيخ محمد أبو القاسم عبد الحميد، المفتش الأول للمنطقة، والشيخ حاتم منصور حامد، إمام مسجد الصالحين، ولفيف من قيادات المدينة، وجمع غفير من أهالي المدينة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور هاني السباعي أن دور وزارة الأوقاف بارز في تحصين النشء وبث روح الوطنية بداخلهم منذ الصغر، وأن المبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل، دينيا ووطنيا وقيميا، وتنمي مدارك الفهم والتفاعل والتأثير والمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضية اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور عبد الباسط عثمان،  مدير الدعوة بمديرية  أوقاف البحر الأحمر، أن مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" تهدف إلى تحقيق نمو متكامل للأطفال وقدراتهم، وتنمية اتجاهاتهم الإيجابية، وتعالج السلوكيات السلبية، وتسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصيتهم، وصقل مواهبهم الواعدة واستثمار طاقاتهم نحو النجاح والعيش بإيجابية في الحياة، وتسهم بقوة في تنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم.

وفي ختام الاحتفال، تم تكريم الأطفال المتميزين المشاركين بمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم".

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