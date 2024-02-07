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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح باب التظلمات لنتائج شهادة البحر الأحمر الإعدادية برسوم 35 جنيهًا للمادة

صدى البلد

أعلن اليوم الأربعاء، الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بدء فترة التظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، لمدة خمسة عشر يومًا، وفقًا لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ الإقليم.

وقد اعتمد محافظ البحر الأحمر نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، بنسبة نجاح بلغت 71%.

تأتي إجراءات التظلمات على النحو التالي:

1. يقوم الطالب أو ولي الأمر بتقديم طلب التظلم في ديوان مديرية التربية والتعليم بمدينة الغردقة، مع سداد رسوم التظلمات المقدرة بمبلغ 35 جنيهًا لكل مادة.

2. يتم سداد الرسوم بمقدار 35 جنيهًا لكل مادة يتم التظلم فيها، وذلك وفقًا للفاكس الصادر من ديوان وزارة التربية والتعليم، الذي يحدد قيمة الرسوم للتظلمات وفقاً لعدد المواد التي يتم التظلم فيها.

3. يتم بعد ذلك مراجعة التظلمات والملاحظات التي يتم تقديمها من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، ويتم البت فيها من قبل لجنة مختصة تم تشكيلها لهذا الغرض.

4. يتم إعلان نتائج التظلمات وأحقية الطلاب فيها، أو عدم أحقيتهم، عبر الموقع الرسمي للتعليم بعد مرور 15 يومًا من انتهاء فترة التظلمات.

5. في حالة تأكيد أحقية التظلم وزيادة الطالب في الدرجات، يتم استرداد القيمة المالية المدفوعة للتظلم.

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