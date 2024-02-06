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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 من عائلة واحدة فى انقلاب سيارة على طريق غارب الزعفرانة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعرضت سيارة ملاكي لحادث انقلاب على طريق غارب الزعفرانة باتجاه الزعفرانة، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص الذين نُقلوا على الفور إلى مستشفى غارب التخصصي لتلقي العلاج.

ووفقًا للتفاصيل الواردة، فإن الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، حيث تم تحديد هويتهم على النحو التالي:

1. دعاء حسين سعيد، 30 سنة، من البحر الأحمر، تعرض لكدمات متفرقة بالظهر.
2. سعيد كمال محمد جمعة، 29 سنة، من السويس، أصيب بكدمات بالصدر والساقين.
3. عبدالله محمد عبدالله، 12 سنة، من البحر الأحمر، أصيب بكدمات متفرقة بالجسم.
4. أمال سعيد عامر، 49 سنة، من السويس، تعرضت لكدمات متفرقة بالجسم أيضًا.

تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى حيث يُجرى لهم الآن الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، بالإضافة إلى تقديم العلاج اللازم لهم.

حادث انقلاب سيارة مستشفى غارب التخصصي البحر الأحمر السويس السلامة المرورية

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