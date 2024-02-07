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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار الغردقة الدولي يستقبل أعدادًا قياسية من السياح خلال الموسم الشتوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يواصل مطار الغردقة الدولي استقبال الآلاف من السياح يوميًا، في ظل ارتفاع نسب الإشغال السياحي خلال الموسم الشتوي. وكشفت جداول الوصول خلال الـ 48 ساعة الماضية عن وصول قرابة 18 ألف سائح على متن 90 رحلة طيران، قادمين من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.

 

وتتميز الجنسيات الرئيسية للسياح الوافدين حاليًا إلى مطار الغردقة الدولي بتنوعها، حيث تشهد الوجهة استقبال أعداد كبيرة من السياح الإنجليز والألمان والروس والتشيك والطليان، الذين يختارون الاستمتاع بإجازتهم الشتوية في الغردقة بسبب الأحوال الجوية السيئة في بلدانهم.

 

وأكد الخبير السياحي، عصام علي، على التنوع البارز في الجنسيات التي تصل إلى منتجعات الغردقة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في التسويق لمقاصدنا السياحية.

 

وفي تصريحات له ، أوضح علي أن السياحة الداخلية الوافدة خلال إجازة منتصف العام الدراسي ساهمت في رفع نسب الإشغال السياحي إلى 75%، خاصةً مع العروض المغرية التي تقدمها الفنادق لجذب النزلاء.

الأحوال الجوية السيئة السياحة الداخلية المطارات الدولية الاشغال السياحي البحر الأحمر الغردقة

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