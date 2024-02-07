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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مول الأشباح يحصد آلاف المشاهدات على اليوتيوب

صدى البلد

وسط مدينة نيوكاسل النابضة بالحياة، يقف مركز تسوق "إلدون جاردنز" مهجورًا تمامًا، وكأنه مشهد مقتبس من "فيلم زومبي".

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، افتتح المركز رسميًا عام 1989 وكان يضم 42 متجرًا على ثلاثة طوابق وموقفًا للسيارات يتسع لـ477 سيارة.

اليوم، لم يتبق من تلك الحيوية سوى وحدتين تجاريتين صغيرتين تعملان، فيما أُجبر العديد من المستأجرين السابقين على الانتقال إلى "إلدون سكوير" المجاور لتركيز النشاط التجاري المتبقي.

استكشف "ديفيد بيرنيب"، الشهير لدى 80 ألف مشترك على قناته "Wandering Turnip" على يوتيوب، أرجاء المركز المهجور الذي لا يزال مفتوحًا للجمهور رغم خلوه التام تقريبًا.

يقول ديفيد: "كان الأمر أسوأ بكثير مما توقعت، مكان ضخم لا يعمل فيه سوى مكانين اثنين، شعرت وكأنني في فيلم زومبي".

وتابع وهو يسير في الممرات الخالية من المتسوقين: "إنه غريب جدًا، أنا وحدي هنا، صفوفًا من المتاجر... كل واحد منها فارغ تمامًا".

شجع مخططو مدينة نيوكاسل أصحاب المتاجر على مغادرة المركز المتهالك والانتقال إلى "إلدون سكوير" القريب، لتركيز الحركة المتبقية في منطقة أصغر، ومنع الانهيار الكامل لشارع التسوق الرئيسي.

ويختم ديفيد: "كان هذا في السابق مركز التسوق، وكان هذا المكان بالتأكيد مزدحمًا جدًا... لكنها علامة على الزمن".

مركز تسوق

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