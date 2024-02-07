الملك تشارلز يظهر علناً قبل العلاج في خطوة جريئة

ظهر الملك تشارلز وزوجته كاميلا علناً للمرة الأولى منذ الإعلان عن تشخيصه بالسرطان، وقد اختار الملك مركبة مميزة لهذه المناسبة.

استقل تشارلز سيارة Bentley الرسمية ذات اللون الأحمر الداكن المميز والزجاج البانورامي الواسع الذي أتاح للجمهور رؤيته بوضوح.

كانت الرحلة من Clarence House إلى قصر باكنغهام قصيرة، وسوف يتوجه الملك تشارلز لاحقًا إلى Sandringham عبر طائرة هليكوبتر حيث سيقيم لفترة معينة.

ويرى رُسِل مايرز، محرر الشؤون الملكية في صحيفة Mirror، أن تشارلز اختار هذه السيارة بالتحديد لأنه أراد أن يُرى من قبل الناس قبل خوضه فترة العلاج الصعبة.

الملك تشارلز وزوجته كاميلا

يشرح مايرز: "لدى الملك تشارلز أسطول من السيارات كان بإمكانه استخدامها، لكنه اختار السيارة الأكثر بروزًا.

بدلاً من سيارة دفع رباعي بنوافذ معتمة، اختار سيارة Bentley الرسمية وهي كلاسيكية مميزة باللون الأحمر يمكن رؤيتها من على بعد ميل بسبب نوافذها الكبيرة التي تسمح برؤيته من جميع الزوايا".

ويكمل: "بدا عاطفيًا وهو يبتسم ويلوح للمهنئين بجانبه برفقة الملكة كاميلا. أراد أن يُرى ويرى من ينتظرون رؤيته وهو يستعد بشجاعة للتحديات الصعبة المقبلة".

وتشير المصادر إلى أنه "متفائل تمامًا" بشأن خطة العلاج، وتشكل لفتة اليوم للمهنئين امتدادًا لهذا الشعور.

جدير بالذكر أن تشارلز تحدث مع ابنه الأمير هاري قبل مغادرة Clarence House، والذي سارع بالعودة إلى المملكة المتحدة بعد معرفة أنباء صحة والده.