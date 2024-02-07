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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جاهزون لتنفيذها.. رئيس التأمينات: قرارات الرئيس تعكس إصراره على توفير الحماية الاجتماعية

صدى البلد

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء، مشدداً على جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ بإجمالي ٧٤ مليار جنيه.

ووجه رئيس التأمينات، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الشكر إلى الرئيس نيابة عن المواطنين أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، لحرصه على عونهم وحمايتهم وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التي طالت دول العالم.. داعياً الله أن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والسلام والرخاء والازدهار.

وكشف عوض أن الهيئة ستعكف على إعداد مشروع قانون الزيادة التي قررها الرئيس وستبذل قصارى جهدها لإنجازه ثم رفعه لمجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره، تمهيداً لصرف الزيادة المقررة مع معاشات شهر مارس التي تصرف يوم ١ مارس، مشيراً إلى أن الهيئة تتحمل قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة ٦٦ مليار جنيه لعدد ١١.٥ مليون صاحب معاش تأميني ومستفيد.

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