شارك أ.د/ محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر والرئيس المشارك للجنة العليا للأخوة الإنسانية، في مراسم التكريم السنوي لجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام ٢٠٢٤م، وهي جائزة عالمية مستقلة تحتفي بالأفراد والمنظمات المتميزة من مختلف أنحاء العالم ممن يقدمون إسهامات كبيرة في تجاوز الانقسامات والصراعات وتعزيز التضامن والتراحم بين الناس والمجتمعات، وتقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

الدكتور المحرصاوي يشارك في مراسم تكريم «جائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية»

كما شارك في «القمة العالمية للتسامح والأخوة الإنسانية» بمشاركة ورعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان - وزير التسامح والتعايش، بكلمة خلال الجلسة الافتتاحية، تحت عنوان: «الإسلام رسالة سلام إلى العالم»، بالإضافة إلى مشاركته في جلسات الحوار على هامش المؤتمر.

أكد خلال كلمته بالمؤتمر، على أن الإسلام دين السلام والمحبة والتسامح والرحمة والأمن والأمان والطمأنينة، وقد وضع الإسلام مجموعة من القواعد التي تحقق التعايش السلمي، منها احترام عقائد الآخرين (لا إكراه في الدين)، وعدم التمييز بين البشر على أساس الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين وإنما على أساس التقوى، فقال تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم).

وذكر أنه لن يكون هناك سلام عالمي إلا بتطبيق وثيقة الأخوة الإنسانية، ونريد أن يشاركنا الآخرون هذا التطبيق.

جدير بالذكر أن من فازوا بالجائزة هذا العام، هم: جمعية نهضة العلماء والمحمدية بإندونيسيا، وجراح القلب المصري الشهير عالميًا البروفيسور السير مجدي يعقوب، والقائدة المجتمعية الأخت نيللي ليون كوريا من تشيلي.