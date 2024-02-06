طلاب مركز الشيخ زايد في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

زار وفد من طلاب مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من مختلف الجنسيات، معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الخامسة والخمسين بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، والذي يُقام خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير، تحت شعار (نصنع المعرفة.. نصون الكلمة.)

وقام طلاب المركز بتفقد قاعات المعرض ودور النشر المختلفة، وأشادوا بجناح الأزهر الشريف لما يقدمه من مجموعة متميزة من ورش العمل الفنية والخط العربي والعروض الفنية والأناشيد والابتهالات، ومواصلة تقديم الفتاوى الدينية والرد على تساؤلات الجمهور الدينية، مع عرض مجموعة نادرة من المخطوطات، وتقديم أحدث الإصدارات الدينية والعلمية لعلماء الأزهر لزوار الجناح.

كما زار الطلاب ركن مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بركن الأطفال الخاص في جناح الأزهر، وتأتي الزيارة في إطار خطة مركز الشيخ زايد لتفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية والجمع بين التعليم والترفيه، والخروج عن النمطية، من خلال تفعيل الأنشطة والزيارات والرحلات الميدانية.

جدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، يزوره حوالي مليوني شخص سنويًا، وينظم مركز الشيخ زايد هذا العام رحلات طلابية لزيارة المعرض بشكل يومي.

ويشارك بالمعرض هذا العام (ألف ومائتان) ١٢٠٠ دار نشر، من سبعين دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين (خمسمائة ومائتين وخمسين) 5250 عارضًا هذا العام، ويقام المعرض على مساحة ثمانين ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم خمس صالات للعرض.