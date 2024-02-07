تبدأ بعد قليل.. ما هي حكمة الإسراء والمعراج والدعاء المستجاب فيها؟

ما هي حكمة الإسراء والمعراج والدعاء المستجاب فيها ؟، سؤال نجيب عنه خاصة مع اقتراب دخول ليلة الإسراء والمعراج 2024، والتي تبدأ مع غروب شمس اليوم الأربعاء وتنتهي مع فجر يوم غدٍ الخميس.

ليلة الإسراء والمعراج

قال أبو الحسين النوري: "شاهد الحقُّ القلوبَ، فلم ير قلباً أشوق إليه من قلب محمد ﷺ ، فأكرمه بالمعراج، تعجيلاً للرؤية والمكالمة". [الرسالة القشيرية]

وحول ما هي حكمة الإسراء والمعراج ؟، قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، قالوا : نظافة قلب النبي ﷺ. وبعضهم زاد : غسيل قلب النبي ﷺ كان من أجل هذه النظافة العليا وإعداداً له للمعراج ؛فعندما نزل سيدنا جبريل وهو في مضارب حليمة فشق صدره الشريف ،وشق صدره مرةً ثانية، ثم مرةً ثالثة كل هذا يملأ قلب النبي ﷺ بطستٍ من نور وأخذ منه حظ الشيطان من رحمة النبي ﷺ بالشيطان؛ فالنبي ﷺ أُرسل رحمةً للعالمين؛ فرفع المَلك من قلبه هذه الرحمة لإبليس المطرود من الرحمة بأمر الله تعالى حتى يكمل حال النبي ﷺ وهي أن يرضى بما رضي الله به.

وتابع في بيانه حكمة الإسراء والمعراج: «عندما نُزعت هذه من قلبه كان قلبه على التمام من رضا الله سبحانه وتعالى، فسيدنا رسول الله ﷺ أُعد بهذه الغسلات وبهذا الحال وبهذا القَدَر في الإرسال وأنه سيد الخلق وأنه شفيع البشرية عند ربها لأنه رحمة للعالمين يعني من لدن آدم ؛فالرحمة هذه ستظهر في يوم القيامة في الشفاعة الكبرى».

وشدد: «كل الناس واقفة يوم القيامة ألف سنة وهي يتم التحقق معها تعبت ،فيذهبون كما في حديث البخاري إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى وكلهم يحيل على أخيه حتى يأتوا إلى النبي ﷺ فيقول: «أنا لها أنا لها» فيذهب فيسجد تحت العرش إلى آخر الحديث في البخاري فهو رحمة للعالمين كل العالمين هيستفيدوا منه ﷺ ،فيخفف عنهم الألف سنة إلى نصف يوم وربنا يشفعه فيهم «يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهْ ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ» فيُظهر منّة سيدنا رسول الله ﷺ علي كل من خالفوه وسبوه واستهزأوا به وكذبوه».

دعاء النبي ليلة الإسراء والمعراج

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته امري إن لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، غير ان عافيتك هي اوسع لي.اعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة.أن يحل على غضبك، أو ينزل بي سخطك.لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

اللهم يا مسهل الشديد و يا ملين الحديد و يا منجز الوعيد و يا من هو كل يوم في امر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ادفع ما لا أطيق ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي ، واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني.

اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك، بسم الله الرحمن الرحيم طريقي و الرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني.

اسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبق لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحدٍ سواك.

اللهم أنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك..اللهم يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد.

يا رب يا رب يا رب.. اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي مليء أركان عرشك.. يا مغيث اغثني .. يا مغيث اغثني..يا مغيث اغثني.. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، انت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي.