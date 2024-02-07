رئيس قوى عاملة النواب يهنئ السيسي وشعب مصر بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

هنأ النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وشعب مصر العظيم، والامتين العربية والاسلامية بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وقال النائب "عبد الفضيل "يسعدني ويشرفني أن أرفع للرئيس السيسي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن 250 ألف عامل بقطاعات المالية والضرائب والجمارك خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعجاز بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أعاده الله على فخامتكم وعلى شعب مصر العظيم، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .

وأضاف: "بهذه المناسبة الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على الرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة وأن يوفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية سلمت لمصر وللوطن قائداً مخلصاً صادقاً لقيادة مسيرة الديمقراطية وحياة أفضل لشعب مصر وسلمت مصر بكم والله يوفقكم ويحفظكم ويرعاكم ونعاهد الله ونعاهدكم على المضي قدماً نحو تحقيق الرخاء والبناء لمصرنا الجديدة التى نحلم بها".