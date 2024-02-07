أحمد كريمة: خدمة الزوجة لحماتها من العرف الفاسد| فيديو

علق أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الحكم الشرعي لخدمة الزوجة لحمايتها قائلا: إن خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبا شرعيا، فما بالك بحماتها، وهي ليست مكلفة إلا برعاية زوجها وأولادها، وليس رعاية أحد آخر.

وأضاف “كريمة” خلال حواره ببرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة "إي تي سي" أن هناك حقوقا مشتركة بين الزوجين، وهي المعاشرة بالمعروف، والاستمتاع على الوجه المشروع، وهناك حقوق للزوجة، وهي النفقة الكاملة، والإرث، ونسبة الولد لزوجها.

وفيما يخص حقوق الزوج، أوضح أن حقوق الزوج فهي الاحتباس في المنزل إلا إذا استأذنت زوجها، والطاعة في حدود الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى أن خدمة الزوجة لحماتها، من العرف الفاسد، وإذا صُدم العرف الفاسد بنص شرعي؛ لا يُعمل به.