جمال عوض: السيسي يشعر بالمواطن ونبض الشارع المصري

كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تفاصيل جديدة بخصوص حزمة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاجتماعية ورفع الحد الادني للأجور.

وأضاف اللواء جمال عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن ونبض الشارع المصري وأيضا الشعب تحمل وصامد أمام الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

وتابع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه بمجرد استشعار الرئيس السيسي بالضغط على المواطن أصدر توجيهاته لهم بدراسة مواردهم لتنفيذ حزمة حماية اجتماعية.





وأشار اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن قانون زيادة المعاشات يكون سنويا في شهر يوليو وحينما يتلقوا توجيهات بالتبكير يبدئوا دراسة الأمر.