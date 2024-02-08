ضحية التجميل: العملية استغرقت 10 ساعات.. ووصلت تكلفتها 290 ألف جنيه

قالت أميرة، ضحية عمليات التجميل على يد طبيبة شهيرة، أنه بعد الإنجاب، كان لدي رغبة في العناية ببشرتي، مشيرة إلى أنه قمت بالتعرف على طبيبة شهيرة، عبر السوشيال ميديا، وقررت الكشف أونلاين، لبعد المسافة.

وقالت أميرة، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه بعد مرور ستة أشهر من الكشف أونلاين، قررت الذهاب لعيادة الطبيبة بالتجمع الخامس، مؤكدة أن الطبيبة أكدت لي ضرورة إجراء عملية تجميل وشفط الدهون من اليدين والقدمين؟

وتابعت ضحية عمليات التجميل على يد طبيبة شهيرة، أن العملية وصلت تكلفتها ما يقرب من 290 ألف جنيهًا، مؤكدة أنه تم تنسيق المواعيد لبدء الإجراءات الفعلية في تنفيذ العملية، وسط تأكيدات من الطبيبة بأن العملية ستستغرق من 5 لـ 6 ساعات فقط، ولكن العملية التي تم إجرائها لي استغرقت 10 ساعات.