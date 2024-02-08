عاجل
أخبار التعليم.. اليوم ..الفرصة الأخيرة للتسجيل بدورات فبراير بمعهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة الخميس.. آخر موعد لقبول الأبحاث الاجتماعية بكلية البنات جامعة عين شمس أخبار الفن| طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي.. مطرب يغني للرسول بالمسجد داخل مصر ودول أوروبا وروسيا.. "صدى البلد" ترصد أملاك دير سانت كاترين|شاهد المالية: تكلفة قرارات الرئيس اليوم 180مليار جنيه سنوياً..والأرز بـ25 جنيها..والسكر بـ27 في هذه الأماكن.. أخبار التوك شو صيام الإسراء والمعراج اليوم.. 8 حقائق لمن لم ينو الصوم حتى الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

صدى البلد

وجه الناقد الرياضي شادي عيسي رسالة للتؤام حسام وإبراهيم حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شادي عيسي: اكتر حاجة تخوف إن التوأم يقعوا ف فخ التصريحات ضد صلاح او اللاعبين بشكل عام.

و أضاف : اكتر ناس عاوزين إن المنسق الإعلامي او المتحدث باسم جهاز المنتخب ..يكون موجود، لو التوأم خايف ع مصلحته او اتحاد الكرة خايف ع المنتخب يجب فورا إيقاف ظهور التوأم إعلاميا". 
 

وتابع : ويظهروا فقط قبل كل معسكر يتكلموا فيه عن استعداداتهم للمباريات و القائمة المختارة
فهل من مجيب؟!!

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد  الثلاثاء الماضي، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ للمنتخب.

اخبار حسام حسن إبراهيم حسن منتخب مصر محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

لا يصلح | وصف صادم من ميدو لـ محمد صلاح

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

ليلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء: هذا الدعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

فستان ياسمين صبري يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

ملء سد النهضة لن يكون محل نقاش.. خبير يكشف تلاعب إثيوبيا بالدلائل

ترشيحاتنا

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

مخالفات تتسبب في وقف مساعدات الضمان الاجتماعي.. اعرفها

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة العضو المنتدب بشركة النيل الاستهلاكية وآخرين

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة ....رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

صيام الإسراء والمعراج اليوم.. 8 حقائق لمن لم ينو الصوم حتى الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

نورهان منصور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة |شاهد

طريقة عمل فطائر المسخن| بمذاق لا يقاوم

فيديو

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ