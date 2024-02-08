لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

وجه الناقد الرياضي شادي عيسي رسالة للتؤام حسام وإبراهيم حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شادي عيسي: اكتر حاجة تخوف إن التوأم يقعوا ف فخ التصريحات ضد صلاح او اللاعبين بشكل عام.

و أضاف : اكتر ناس عاوزين إن المنسق الإعلامي او المتحدث باسم جهاز المنتخب ..يكون موجود، لو التوأم خايف ع مصلحته او اتحاد الكرة خايف ع المنتخب يجب فورا إيقاف ظهور التوأم إعلاميا".



وتابع : ويظهروا فقط قبل كل معسكر يتكلموا فيه عن استعداداتهم للمباريات و القائمة المختارة

فهل من مجيب؟!!

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد الثلاثاء الماضي، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ للمنتخب.