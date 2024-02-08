حسام هزاع : السياحة الشاطئية 65% من إجمالي المقاصد عالميا | فيديو

قال الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي، إن السياحة الشاطئية تمثل 65% تقريبا للسياحة على مستوي العالم، مؤكداً أن الطاقة الاستيعابية في الفنادق تصل إلى 18 مليون سائح.



وأضاف حسام هزاع خلال لقائه عبر القناة الأولى، أن مصر تحتاج إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق لتصل إلى 30 مليون سائح، لافتاً إلى أنه يجب تقديم تسهيلات، و رقمنة الإجراءات للسياح.



وفي سياق آخر، أكد حسام هزاع، الخبير السياحي، أن هناك فارقا بين السياحة العلاجية والسياحة الإستشفائية مشيرا إلى أن السياحة العلاجية تعتمد على وجود المراكز الطبية والمستشفيات التي تقدم الخدمات العلاجية بجودة عالية.