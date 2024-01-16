خبير سياحي: محمية الصحراء البيضاء مكان ساحر لا مثيل له |اعرف مكانها

قال حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن محمية الصحراء البيضاء بواحة الفرافرة مكان لا يوجد مثيل له بالعالم، وتسميتها جاءت نتيجة تكويناتها الصخرية.

وأضاف “حسام هزاع” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الواحة تبعد عن مركز الفرافرة بما يقارب 45 كيلو متر، وهي تقع بمحافظة الوادي الجديد.



واوضح أن المحمية تتمتع بجمال ساحر، وتجذب السياحة من مختلف الدول، متابعا: زيارة المحمية يتطلب توفير تصريحات، وذلك فيما يخص السائح الأجنبي.

وأشار إلى أن واحة الجلابيات، لا يوجد بها أماكن للإقامة، متابعا: مصر تتمتع بالسياحة الاستشفائية في مختلف المحافظات.

وأوضح أن هناك إقبال كبير من قبل السائحين على العيون الكبريتية والاستشفائية.