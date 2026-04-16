ابنة محمد عبد الوهاب: والدي كان يحب مصر ويعشقها وقدم ألوان موسيقية وطنية

قال عفت محمد عبد الوهاب نجاة موسيقار الاجيال ، ان والده كان يحب مصر ويعشقها وقدم العديد من الالوان الموسيقية والغنائية وانه كان محط تقدير من كافة رؤساء الجمهورية " الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات ، الرئيس حسني مبارك " وكان يحب الجميع ولكنه حبه الاول كان لمصر



وعلي جانب آخر اشارت السيدة عفت محمد الوهاب خلال حلولها ضيفة وحفيدته زينب أباظة في برنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة ، في ضيافة الإعلامي د. عمرو الليثي ، بان والدها كان يعشق اسرته ويوجه لهم النصائح وكنت محبه جدا ونحرص علي إلا نغضبه

كما اوضحت ان موسيقار الاجيال كان يعشق الموسيقي وفي اوقات كثيرة ونحن نجلس معه وهو يبدع في تلحين بعض الالحان ومنها الحان كوكب الشرق ام كلثوم ، وعرض البرنامج تسجيل نادر بين موسيقار الاجيال وكوكب الشرق في اغنية " انت عمري "

كما اشارت الي ان موسيقار الاجيال كانت لديه غرفة خاصة بها الأورج الخاص به والناي وعندما يدخل الي هذه الغرفة فلا يستطيع احد ان يدخل ام يقلقه ، وهذا المكان هو الذي خرج منه اجمل وأعذب الالحان

وتابعت اننا كنا نذهب الي المصيف والي الإسكندرية وكان لدينا منزل في جليم ، وكنا ننزل الي البحر ولقاء الناس ولكنه هو لا ينزل معانا بسب ازدحام الناس حواليه ، وكان لا يدخل المطبخ أبدا او ان يساهم في إعداد الطعام