الأهلي يؤجل حسم عروض اللاعبين لنهاية الموسم

كشف الإعلامي جمال الغندور عن قرار داخل النادي الأهلي يقضي بتأجيل مناقشة أي عروض تخص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي إدارة الكرة للحفاظ على تركيز اللاعبين والجهاز الفني في المرحلة الحاسمة من عمر الدوري الممتاز، والذي يمثل الهدف الأهم للفريق في الوقت الحالي.

توجيهات واضحة من عبد الحفيظ

وبحسب ما أعلنه الغندور عبر برنامج “ستاد المحور”، فإن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أبلغ وليد صلاح الدين بضرورة غلق ملف العروض الخارجية والداخلية بشكل مؤقت. وشدد على أن هذا القرار يهدف إلى تجنب أي تشتيت قد يؤثر على أداء اللاعبين داخل الملعب، خاصة مع اشتداد المنافسة على لقب الدوري.



وأشار التقرير إلى أن إدارة الأهلي تنوي فتح ملف العروض عقب نهاية الموسم، حيث سيتم تقييم كل عرض على حدة وفقًا لاحتياجات الفريق والرؤية الفنية للجهاز الفني. ومن المنتظر أن تشمل هذه المراجعة تحديد اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم، وكذلك تدعيم الصفوف بعناصر جديدة إذا لزم الأمر.



ويعكس هذا القرار رغبة واضحة من إدارة الأهلي في فرض حالة من الاستقرار داخل الفريق، خاصة في توقيت حساس يتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط. إذ ترى الإدارة أن الحديث عن انتقالات أو عروض احتراف قد يؤثر سلبًا على تركيز بعض اللاعبين، وهو ما تسعى لتفاديه تمامًا.



في النهاية، يأتي تأجيل مناقشة العروض كخطوة استراتيجية تهدف إلى عبور المرحلة الحالية بأقل قدر من الضغوط، مع الإبقاء على الهدف الرئيسي وهو التتويج بلقب الدوري، قبل الالتفات لأي ملفات أخرى تتعلق بمستقبل اللاعبين.