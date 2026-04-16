ابنة محمد عبد الوهاب: والدي كانت تربطه صداقة قوية بكوكب الشرق وكان بيحب صوت نجاة

قال عفت محمد عبد الوهاب ابنة موسيقار الاجيال ، ان والدها كان يحب صوت الفنانة والمطربة الكبيرة نجاة ويقول عنها انها موهوبة وتحفظ بسرعة ، وانه كان يحب صوتها ومن اجمل الاغاني التي قدمها معاها " لا تكذبي "

وعلي جانب آخر اشارت عفت محمد الوهاب خلال حلولها ضيفة وحفيدته زينب أباظة في برنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة ، في ضيافة الإعلامي د. عمرو الليثي ، بان والدها كان يرتبط بصداقة قوية بكوكب الشرق ام كلثوم وأن هناك تواصل بينهما حتي جاء الفرصة في اغنية انت عمري



ويتناول اللقاء الحديث عن عبد الوهاب الإنسان والاب وعلاقته بأفراد اسرته ، كما يلقي الضوء على طفولته وبدايته الفنية وعشقه للموسيقي .



كما تناول اللقاء الحديث عن ابرز المحطات الفنية في حياته وعلاقته بكبار الفنانين ونجوم الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم ، والعندليب عبد الحليم حافظ ،، وأيضاً عشقة للفنان محمود شكوكو وما يقدمه من أغاني وإسهاماته الكبيرة في الارتقاء وتطوير الموسيقي العربية

