ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب؟.. ومفاجأة بشأن حالة الجو.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا عالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية وارتفاع في درجات الحرارة| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعات في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار بشكل كبير، وهذه الارتفاعات أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من 2_3 درجة مئوية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية، خلال فترة النهار، والسبب في هذا الارتفاع هو وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.



التنمية المحلية: "صوتك مسموع" تلقت 780 ألف شكوى منذ تدشينها

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة صوتك مسموع انطلقت من 22 أكتوبر 2018، والتي هي قائمة على بعدين، وهو سماع الوزارة لشكوي المواطن، وفى ذات الوقت تشرك المواطن فى إدارة الشأن الحكومي المحلي.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”: “تلقينا من الرسائل حوالي ما يزيد على 781 ألف 842 رسالة ، منها 126 الف شكوي.. وتم حل منها 123 ألف شكوي.. أى نسبة إنجاز تقدر ب97.7%”.

180 مليار جنيه.. الحكومة تعلن بدء إجراءات تنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية





ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقمية 180 مليار جنيه اعتبارا من مارس المقبل.

وأكد "مدبولي"، خلال نبأ عاجل نقلته قناة «إكسترا نيوز»، البدء على الفور في اتخاذ الإجراءات التنفيذية بقرارات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية العاجلة.

الصحة الفلسطينية: المولدات الكهربائية بمجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال 48 ساعة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن مجمع ناصر الطبي يتعرض لكارثتين صحية وإنسانية نتيجة الحصار الإسرائيلي.



وأضافت، خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك 300 كادر طبي و450 جريحا و10 آلاف نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع.



وأكدت «الصحة الفلسطينية»: «نواجه نقصا حادا في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية وتوقف المولدات الكهربائية خلال أقل من 48 ساعة نتيجة نقص الوقود».

الصليب الأحمر: المساعدات التي تدخل إلى غزة عبر الجانب المصري ضرورية للغاية

عبرت كيت فوربس، رئيسة الاتحاد الدولية للصليب الأحمر، عن سعادتها بتواجدها أمس، الأربعاء، على الحدود المصرية، ورؤيتها المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني بشدة، قائلة: "شاهدت هذه المساعدات، حيث إنها كانت ضرورية للغاية، لكن أيضا شاهدنا أننا نحتاج لمزيد من المساعدات والقدرة على الدخول وإيصالها".

وأضافت "فوربس"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن منظمة الهلال الأحمر المصري تقوم بدور بارز في هذا السياق، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، والجميع يحاول بذل الجهود، لافتة إلى أن الممرات الآمنة ليست رفاهية ووصولها لمن يحتاجونها أمر ضروري لكرامة أولئك الذين يعانون، وهناك حاجة لوصول المزيد من المساعدات.

بعد حزمة الحماية الاجتماعية.. اتحاد العمال يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص |فيديو





شكر مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: إنها طاقة أمل جديد لعمال مصر، إلى جانب أنه تأكيد أن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بالحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأقل دخلاً.

وأضاف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc"، أن تلك الحزمة الاجتماعية أكثر فئة مستفيدة منه هم أصحاب الدخول الضعيفة، موضحًا أن هناك 120 ألف شاب قام بالدخول لسوق العمل، تمت الموافقة على تعيينهم، سواء فى التربية والتعليم أو بعض الجهات الأخرى.

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة





عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :"رأي حسن شحاتة في تدريب حسام حسن للمنتخب الوطني: بخبرته الكبيرة يقدر يقوم بالدور ده".



وقال الكابتن حسن شحاتة نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، إن حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، قادر على الإدارة الفنية للمنتخب، وأنه يمتلك الكثير من الخبرات.



ولفت إلى أن حسام حسن بالنجوم الموجودة في مصر، قادر على تحقيق البطولات، وإسعاد الجماهير، وأن حسام تولى تدريب فرق ومنتخبات من قبل.



ضرب عصفورين بحجر.. مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن تدريب حسام حسن للمنتخب

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن الجهاز الفني للمنتخب.. ومجدي عبدالغني: اللي جاب حسام حسن ضرب عصفورين بحجر".

وقال الكابتن مجدي عبدالغني، نجم منتخب مصر السابق، إن اختيار الكابتن حسام حسن لإدارة المنتخب المصري، جاء بناء على مطالب الجماهير، معلقًا :" اللي جاب حسام حسن ضرب عصفورين بحجر ".