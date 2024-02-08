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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

180 مليار جنيه.. الحكومة تعلن بدء إجراءات تنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقمية 180 مليار جنيه اعتبارا من مارس المقبل.

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وأكد "مدبولي"، خلال نبأ عاجل نقلته قناة «إكسترا نيوز»، البدء على الفور في اتخاذ الإجراءات التنفيذية بقرارات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية العاجلة.

وقال إن الرئيس السيسي حريص على توجيه الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين واحتواء تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية والتقليل من حدة تأثيراتها.

وأشار إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس السيسي بتنفيذها تعطي المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم وكذا أصحاب المعاشات، مؤكدا على استمرار أجهزة الدولة في إتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة وضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

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