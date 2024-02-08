الصحة الفلسطينية: المولدات الكهربائية بمجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال 48 ساعة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن مجمع ناصر الطبي يتعرض لكارثتين صحية وإنسانية نتيجة الحصار الإسرائيلي.



وأضافت، خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك 300 كادر طبي و450 جريحا و10 آلاف نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع.



وأكدت «الصحة الفلسطينية»: «نواجه نقصا حادا في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية وتوقف المولدات الكهربائية خلال أقل من 48 ساعة نتيجة نقص الوقود».



وقالت إن الكهرباء تفصل عن أجزاء من مستشفى ناصر لعدة ساعات نتيجة نقص الوقود، والاحتلال يمنع حركة سيارات الإسعاف ويعوق وصول الجرحى والمرضى إلى المجمع.