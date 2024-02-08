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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصليب الأحمر: المساعدات التي تدخل إلى غزة عبر الجانب المصري ضرورية للغاية

صدى البلد

عبرت كيت فوربس، رئيسة الاتحاد الدولية للصليب الأحمر، عن سعادتها بتواجدها أمس، الأربعاء، على الحدود المصرية، ورؤيتها المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني بشدة، قائلة: "شاهدت هذه المساعدات، حيث إنها كانت ضرورية للغاية، لكن أيضا شاهدنا أننا نحتاج لمزيد من المساعدات والقدرة على الدخول وإيصالها".

وأضافت "فوربس"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن منظمة الهلال الأحمر المصري تقوم بدور بارز في هذا السياق، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، والجميع يحاول بذل الجهود، لافتة إلى أن الممرات الآمنة ليست رفاهية ووصولها لمن يحتاجونها أمر ضروري لكرامة أولئك الذين يعانون، وهناك حاجة لوصول المزيد من المساعدات.

وتابعت: "المشكلة التي لدينا أنه يوجد العديد من الحواجز والمشاكل الأمنية التي تتعلق بإيصال المساعدات، وليس لدينا إمكانية الوصول لكل الأماكن في قطاع غزة، إذ يوجد أكثر من مليون شخص هناك نزحوا ويحتاجون لهذه المساعدات، وهناك آلاف يعانون من المجاعة يحتاجون للدواء والغذاء والمأوى أيضا، لذلك لا بد من إدخال مزيد من المساعدات وإيصالها لمن يحتاجون إليها من أجل إنقاذهم".

 

 

 

 

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