التنمية المحلية: "صوتك مسموع" تلقت 780 ألف شكوى منذ تدشينها

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة صوتك مسموع انطلقت من 22 أكتوبر 2018، والتي هي قائمة على بعدين، وهو سماع الوزارة لشكوي المواطن، وفى ذات الوقت تشرك المواطن فى إدارة الشأن الحكومي المحلي.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”: “تلقينا من الرسائل حوالي ما يزيد على 781 ألف 842 رسالة ، منها 126 الف شكوي.. وتم حل منها 123 ألف شكوي.. أى نسبة إنجاز تقدر ب97.7%”.

وتابع الدكتور خالد قاسم، المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك آلية سريعة للتواصل مع الزملاء الذين سيقومون بحل مثل تلك المشكلات، لافتا إلى أنه فى شهر يناير الماضي تم تلقي 17 ألف رسالة، منها 2111 شكوي، وتم حل منها 1711 شكوي، يتصدر شكاوي الإشغالات، ثم القامة، ثم التعديات على الأراضي الزراعية، ثم مخالفات البناء، يليها شكاوي مكافحة الفساد.