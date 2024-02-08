الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية وارتفاع في درجات الحرارة| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعات في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار بشكل كبير، وهذه الارتفاعات أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من 2_3 درجة مئوية.

الأرصاد: العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية، خلال فترة النهار، والسبب في هذا الارتفاع هو وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأشارت منار غانم إلى أنه فور غياب أشعة الشمس يكون هناك انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة، والصباح الباكر، و تكون الأجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية.