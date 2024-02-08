بعد حزمة الحماية الاجتماعية.. اتحاد العمال يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص |فيديو

شكر مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: إنها طاقة أمل جديد لعمال مصر، إلى جانب أنه تأكيد أن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بالحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأقل دخلاً.

وأضاف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc"، أن تلك الحزمة الاجتماعية أكثر فئة مستفيدة منه هم أصحاب الدخول الضعيفة، موضحًا أن هناك 120 ألف شاب قام بالدخول لسوق العمل، تمت الموافقة على تعيينهم، سواء فى التربية والتعليم أو بعض الجهات الأخرى.

وتابع مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن اتحاد عمال مصر يختص أيضًا بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا القرار المقصود به العاملين فى الجهاز الإداري للدولة، ولكن القطاع الخاص له طريقة أو مسار آخر، والمسئول عنه المجلس القومي للأجور، مُعقبًا: “المفترض خلال الفترة القادمة على المجلس القومي للأجور ينعقد بعد مشاورات مع القطاع الخاص ويروا إمكانية الزيادة، ومن الوارد أن تكون هناك زيادات في المرحلة القادمة لهم، ولنا ممثلون هناك وبالتأكيد يقومون بتقديم مقترحات”.