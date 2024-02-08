عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد حزمة الحماية الاجتماعية.. اتحاد العمال يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص |فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شكر مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: إنها طاقة أمل جديد لعمال مصر، إلى جانب أنه تأكيد أن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بالحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأقل دخلاً.

وأضاف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc"، أن تلك الحزمة الاجتماعية أكثر فئة مستفيدة منه هم أصحاب الدخول الضعيفة، موضحًا أن هناك 120 ألف شاب قام بالدخول لسوق العمل، تمت الموافقة على تعيينهم، سواء فى التربية والتعليم أو بعض الجهات الأخرى.

وتابع مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن اتحاد عمال مصر يختص أيضًا بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا القرار المقصود به العاملين فى الجهاز الإداري للدولة، ولكن القطاع الخاص له طريقة أو مسار آخر، والمسئول عنه المجلس القومي للأجور، مُعقبًا: “المفترض خلال الفترة القادمة على المجلس القومي للأجور ينعقد بعد مشاورات مع القطاع الخاص ويروا إمكانية الزيادة، ومن الوارد أن تكون هناك زيادات في المرحلة القادمة لهم، ولنا ممثلون هناك وبالتأكيد يقومون بتقديم مقترحات”.

مجدي البدوي اتحاد عمال مصر عمال مصر الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

حيتان السكر والزيت.. القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

ترشيحاتنا

أولوية بيع الأسماك.. إطلاق نار بين صيادين وصاحب محل وسقوط ضحايا بسوهاج

ممثلة فرنسية تتهم مخرجا شهيرا بالاعتداء عليها.. تفاصيل

بالأبيض.. وصول قيادات وزارة التموين المتهمين بالرشوة إلى محكمة جنايات القاهرة

جائزة بملايين الجنيهات.. طالب مصري يجني أموالا طائلة لهذا السبب

400 للكندوز.. أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 8 فبراير 2024

462 مليون دولار تراجعاً| مصر تنجح في تخفيض واردات الوقود.. ماذا فعلت؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رئيس الأركان| كفاءة تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لرجال الصاعقة بأحد ميادين المطورة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة ....رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

فيديو

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ