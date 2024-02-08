عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأطباء تثمن حزمة الحماية الاجتماعية.. وتناشد الرئيس السيسي دعم حقوق أعضائها المشروعة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية الدكتور أسامة عبد الحي، حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل، بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وأكد عبد الحي، أن النقابة إذ تثمن هذه الخطوة، فإنها تأمل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يوجه بتعديل هياكل الأجور للأطباء وزيادتها أسوة بنظام التأمين الصحى الشامل، وزيادة معاشات الأطباء وإقرار صندوق المعاش التكميلي.

وقال نقيب الأطباء: “نأمل من الرئيس السيسي أن يدعم حقوق الأطباء المشروعة، ويوجه بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، وتفعيل شرطة تأمين المنشآت الصحية، وإزالة مشكلات ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة المعقدة والباهظة التكاليف”.

وتابع: “نأمل من الرئيس السيسي أيضا أن يوجه الحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون 14، لضمان حصول الأطباء على حقهم فى الإجازات الاعتيادية دون أن تتأثر مستحقاتهم المالية فى الحافز الإضافي، وتفعيل نظام التفرغ الدراسي وإتاحة فرص التدريب والتعليم المستمر وأن تتحمل جهات العمل مصروفات الدراسات العليا”.

يذكر أن توجيهات الرئيس السيسي، تضمنت تخصيص 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

بتخفيضات على اللحوم والدواجن .. تفاصيل انطلاق معرض وزارة الزراعة قبل رمضان

حيتان السكر والزيت.. القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين

ترشيحاتنا

ماذا قال حسن شحاتة حول تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

مأساة طفل عين شمس.. ابوه خلص عليه وأمه رمته في القمامة

مجلس الصحفيين يثمن قرارات الرئيس بتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية ويطالب بزيادة بدل التكنولوجيا

حيتان السكر والزيت.. القصة الكاملة لـ قضية رشوة التموين

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات نهاية الأسبوع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة ....رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

نورهان منصور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة |شاهد

فيديو

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ