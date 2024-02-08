عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض وأسباب خفية لتساقط الشعر.. عليك بالعلاج فورًا

الشعر
الشعر

تساقط الشعر هو حالة تتميز بفقدان الشعر بشكل غير طبيعي من فروة الرأس أو من أي جزء آخر من الجسم. قد يكون تساقط الشعر طبيعيًا في بعض الحالات، مثل تساقط الشعر بسبب عملية التجديد الطبيعية للشعر، ولكن في بعض الأحيان يكون تساقط الشعر نتيجة لمشاكل صحية أو عوامل أخرى.

قد تشمل الأعراض المصاحبة لتساقط الشعر ما يلي وفقا لما نشره موقع هيلثي:

بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة القليوبية

لدوره الداعم للمؤتمر الدولي للفلسفة|جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تكرّم الدكتور «الخشت»

أعراض المصاحبة لتساقط الشعر 

تساقط الشعر بشكل ملحوظ من فروة الرأس أو من أجزاء أخرى من الجسم.
تقصف الشعر وفقدان لمعانه الطبيعي.
تراجع خط الشعر أو تخفيف الشعر في منطقة معينة من فروة الرأس.
ظهور بقع عليها شعر قصير ورقيق في فروة الرأس.
هناك عدة أسباب محتملة لتساقط الشعر، بما في ذلك:

الوراثة: يعتبر الوراثة العامل الرئيسي في تساقط الشعر، حيث يمكن أن ينتقل التساقط الوراثي من جيل إلى آخر.
اضطرابات الهرمونات: تشمل مثل هرمونات الغدة الدرقية غير المتوازنة، وهرمون الذكورة الزائد عند النساء (مثل متلازمة تكيس المبايض).
التوتر النفسي والعاطفي: يمكن أن يؤدي التوتر المستمر والضغوط النفسية إلى تساقط الشعر.
اعتلال الجهاز المناعي: مثل الصدفية والذئبة الحمامية، والتي يمكن أن تسبب تساقط الشعر.
التعرض للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي: يعتبر العلاج الكيميائي للسرطان والعلاج الإشعاعي أحد الأسباب المعروفة لتساقط الشعر.
التغذية غير المتوازنة: قد تؤثر نقص العناصر الغذائية الضرورية مثل الحديد والزنك وفيتامين د في صحة الشعر.

تساقط الشعر الأعراض المصاحبة لتساقط الشعر أعراض المصاحبة لتساقط الشعر تخفيف الشعر فروة الرأس التوتر النفسي والعاطفي اضطرابات الهرمونات الوراثة التغذية غير المتوازنة التعرض للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي العلاج الكيميائي للسرطان العلاج الإشعاعي تسبب تساقط الشعر صحة الشعر ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

انتهاء إجازة نصف العام اليوم.. وقرار عاجل لسد عجز المُعلمين بالمدارس بالترم الثاني

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

صدمة للجمهور.. غياب نجم الأهلي عن رحلة الفريق للجزائر بسبب الإصابة

موضوعات متعلقة

مكونان فقط | علاج سحري لحل مشاكل تساقط الشعر

هل يمكن لهذا العلاج القديم أن يعالج تساقط الشعر؟.. تعرف عليه

الزيوت والكريمات مش جايبة نتيجة..أطعمة تعالج تساقط الشعر

كيفية إيقاف تساقط الشعر

آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأها ولن تعرف المصائب عنوانك

متى يجب الذهاب لعلاج تساقط الشعر؟.. انتبهي

علامات خطيرة لـ تساقط الشعر| خلي بالك

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاعات في قيم الحرارة نهاراً عن المعدلات الطبيعية.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 23|فيديو

1060 طن سلغ غذائية.. الداخلية تداهم مافيا السوق السوداء

ظهور مقلق لـ إمام عاشور من مران الأهلي اليوم.. شاهد

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد

مع استمرار تدهور العلاقات|كوريا الشمالية تلغي أي تعاون اقتصادي مع جارتها الجنوبية

إصابة جديدة داخل الزمالك بعد مباراة فريق الشباب الودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رئيس الأركان| كفاءة تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لرجال الصاعقة بأحد الميادين المطورة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة.. رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

فيديو

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ