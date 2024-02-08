أعراض وأسباب خفية لتساقط الشعر.. عليك بالعلاج فورًا

تساقط الشعر هو حالة تتميز بفقدان الشعر بشكل غير طبيعي من فروة الرأس أو من أي جزء آخر من الجسم. قد يكون تساقط الشعر طبيعيًا في بعض الحالات، مثل تساقط الشعر بسبب عملية التجديد الطبيعية للشعر، ولكن في بعض الأحيان يكون تساقط الشعر نتيجة لمشاكل صحية أو عوامل أخرى.

قد تشمل الأعراض المصاحبة لتساقط الشعر ما يلي وفقا لما نشره موقع هيلثي:

أعراض المصاحبة لتساقط الشعر

تساقط الشعر بشكل ملحوظ من فروة الرأس أو من أجزاء أخرى من الجسم.

تقصف الشعر وفقدان لمعانه الطبيعي.

تراجع خط الشعر أو تخفيف الشعر في منطقة معينة من فروة الرأس.

ظهور بقع عليها شعر قصير ورقيق في فروة الرأس.

هناك عدة أسباب محتملة لتساقط الشعر، بما في ذلك:

الوراثة: يعتبر الوراثة العامل الرئيسي في تساقط الشعر، حيث يمكن أن ينتقل التساقط الوراثي من جيل إلى آخر.

اضطرابات الهرمونات: تشمل مثل هرمونات الغدة الدرقية غير المتوازنة، وهرمون الذكورة الزائد عند النساء (مثل متلازمة تكيس المبايض).

التوتر النفسي والعاطفي: يمكن أن يؤدي التوتر المستمر والضغوط النفسية إلى تساقط الشعر.

اعتلال الجهاز المناعي: مثل الصدفية والذئبة الحمامية، والتي يمكن أن تسبب تساقط الشعر.

التعرض للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي: يعتبر العلاج الكيميائي للسرطان والعلاج الإشعاعي أحد الأسباب المعروفة لتساقط الشعر.

التغذية غير المتوازنة: قد تؤثر نقص العناصر الغذائية الضرورية مثل الحديد والزنك وفيتامين د في صحة الشعر.