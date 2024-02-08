جامعة الوادي الجديد تشارك في المؤتمر الرابع للتعليم العالي الدامج

شاركت الجامعة في المؤتمر الرابع للتعليم العالى الدامج "التعاون المستدام نحو تعزيز دمج الأشخاص ذوى الإعاقة"، بالتعاون مع منظمة أميديست وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك بحضور الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة أسماء محمد عيد مدير مركز خدمات ذوى الإعاقة بالجامعة والدكتور محمود محارب نائب مدير المركز وعدد من الداعمين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.



وقال الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن المؤتمر يأتى لإستكمال ومواصلة الفعاليات حول تعزيز الدمج، ورفع الوعي وتوسيع المفاهيم حول قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة ، وأيضا شمل المؤتمر جلسات نقاشية عن كيفية تأهيل ذوي الإعاقة للتوظيف، وكيفية الوصول لأشخاص ذوى إعاقة مؤهلين للتوظيف، كما تم عمل عرض تقديمى عن كيف تستطيع مراكز خدمات ذوى الإعاقة بالجامعات التعاون مع الشركات وبناء الشراكات للحصول على تمويل أو تبرعات لضمان الإستدامة.

وأضاف أن المؤتمر ناقش النموذج المستدام لمراكز خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة لتعمل كوحدة مركزية تدعم وتتواصل مع الجامعة بأكملها، وتتمحور أنشطتها حول أربع ركائز أساسية: الدعم والأنظمة، التدريب لبناء الكوادر، جعل مرافق الحرم الجامعي متاحة ويمكن الوصول إليها، وتعزيز أنشطة التوعية والتكامل.

جاء ذلك في إطار إنشاء 15 مركزًا جامعيًا جديداً مخصصة للدمج الكامل وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المبادرة المصرية الأمريكية للتعليم العالي، التي تسعى إلى تلبية الجانب الأكاديمي، والإحتياجات المادية والاجتماعية للطلاب ذوي الإعاقة في الحرم الجامعي.