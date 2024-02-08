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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشجيع رجال الأعمال بالمغرب على الاستثمار في مصر بالمجال السياحي

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار مع سفير المغرب بالقاهرة

استقبل أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وذلك بحضور السفير خالد ثروت، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير، مثمَناً العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة المغربية، مشيراً إلى أهمية وضع سياسات تهدف إلى دعم وتعزيز التكامل العربي وتسهيل التنقل وحركة السياحة البينية بين الدول العربية وتسهيل عمل الشركات السياحية المختلفة بين هذه الدول، وترك مساحة التنافس للقطاع السياحي الخاص.

كما تم تبادل الأحاديث الودية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير، خلال اللقاء، باقة حوافز الاستثمار الفندقي الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء وكيفية الاستفادة منها في تشجيع المستثمرين من المغرب في الاستثمار في مصر وبناء الفنادق السياحية بمقاصدها السياحية المختلفة.

وتطرق اللقاء، إلى التسهيلات التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية للسائحين المغاربة، وإمكانية إعداد برتوكول تعاون في مجال السياحة والآثار.

من جانبه، أكد سفير المملكة المغربية لدى القاهرة عمق العلاقات الطيبة التي تجمع مصر والمغرب، مؤكدًا أن تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة سوف يساهم في تشجيع حركة السياحة البينية بين البلدين وخلق منتج سياحي متكامل بينهما.

وزير السياحة والاثار سفير المملكة المغربية بالقاهرة أحمد عيسى وزير السياحة والأثار احمد عيسي الاستثمار فى مصر الاستثمار الفندقي

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