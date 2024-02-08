بيطري الأقصر يبحث آليات إنهاء أعمال مشروع تجهيز وتشغيل مجزر القرنة

كشف الدكتور طارق لطفى مدير عام مديرية الطب البيطرى بالأقصر ، انه فى ضوء توجيهات اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة لسير أعمال المشروعات القومية بالمحافظات ووفقاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء الدكتور أيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية لمديرية الطب البيطرى بالأنتهاء من بحث آليات أنهاء أعمال مشروع تجهيز وتشغيل مجزر القرنة وإنشاء مركز للخدمات الداعمة لقطاع الأنتاج الحيوانى بمحافظة الأقصر والمنفذ بالشراكة بين المحافظة ومشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية على مساحة 3.5 فدان بطاقة أستيعابية 400 رأس/ لليوم.



واضاف مدير عام مديرية الطب البيطرى بالأقصر أن اللجنة المشكلة من قبل مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية الأسكان و إدارة شئون البيئة و مشروع الدعم الفنى تعمل على بحث أهم المعوقات أمام تشغيل المجزر وسبل حلها وفقاً للأشتراطات والضوابط البيئية والقانونية، لإنهاء كافة أعمال التجهيز وأدخال المعدات اللازمة لبدء التشغيل.



ومن الجدير بالذكر أن مجزر القرنة يتضمن عدد 2 مدخل لأدخال الحيوانات، وعدد 2 كورانتينة بطاقة كل واحدة 40 حيوان كبير وصالتين للذبح واحدة للحيوانات الكبيرة والآخرى للحيوانات الصغيرة، وغرفتان للتبريد وغرفتان للمحرقة، مضيفاً أنه يمكن الأستفادة من ملحقات المجزر فى إنشاء وحدة للأستفادة من الجلود وبعض المخلفات الحيوانية لإعادة تدويرها، ومن المقرر أن يخدم المجزر كافة مراكز ومدن محافظة الأقصر و بعض المناطق بمحافظة قنا.