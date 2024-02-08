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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات حرب غزة.. مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي في اثينا| صور

جلسة مباحثات مصرية
جلسة مباحثات مصرية قبرصية

ترأس وزير الخارجية سامح شكري ونظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، اليوم الخميس، جلسة المباحثات الثنائية الموسعة، بحضور وفدي البلدين. 

وتضمنت المحادثات سبل الارتقاء بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والتعاون في إطار الآلية الثلاثية، والتطورات الإقليمية، لاسيما الأزمة في غزة.

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية يتوجه صباح يوم الخميس إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات بين البلدين والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية.

وأوضح السفير أبوزيد، أن الزيارة تأتي في إطار التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر وقبرص، والحرص المتبادل على تعزيز تلك العلاقات المتميزة والوثيقة والتي تتطور بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان. كما تستهدف الزيارة أيضاً تنسيق المواقف بين الجانبين حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن الزيارة سوف تتضمن لقاءات هامة يعقدها الوزير سامح شكري مع كل من الرئيس القبرصي " نيكوس خريستودوليدس" ووزير الخارجية "كونستانتينوس كومبوس"، لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومواصلة التشاور السياسي المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بتطورات الأزمة في قطاع غزة.

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الإرتقاء بالعلاقات الأزمة في غزة التعاون الثلاثي الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الرئيس القبرصي العلاقات الاستراتيجية المتحدث باسم الخارجية الوزير سامح شكري

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