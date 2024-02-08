أسعار النفط ترتفع تزامنا مع رفض إسرائيل مقترح حماس لوقف إطلاق النار بغزة

ارتفعت أسعار النفط اليوم، الخميس، بعد أن رفضت إسرائيل مقترحاً من حركة «حماس» لوقف إطلاق النار، فيما تتواصل المحادثات لمحاولة إنهاء الصراع الدائر في غزة والتوترات في الشرق الأوسط بشكل عام، والتي تلقي بظلالها على السوق منذ أكتوبر الماضي.

كما دعمت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، فبحلول الساعة 01:32 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً بما يعادل 0.28 في المائة إلى 79.43 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتاً أو 0.26 في المائة إلى 74.05 دولار للبرميل.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحدث مقترح من «حماس» لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إنه لا يزال هناك مجال للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق، ومن المقرر أن يتوجه وفد من «حماس» برئاسة القيادي خليل الحية اليوم، الخميس، إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مصر وقطر حول وقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بالطلب، أظهرت بيانات نشرت أمس، الأربعاء، تراجعاً بأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة مما واصل دعم السوق.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين انخفضت 3.15 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 140 ألف برميل.

فيما قالت شركة «إيه إن زد» للأبحاث في مذكرة إن انخفاض مخزونات البنزين وارتفاع صادرات النفط الأمريكية 13 في المائة على أساس سنوي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 4.06 مليون برميل يومياً في 2023 «يعكسان طلباً أقوى على الخام».