إصابة جديدة داخل الزمالك بعد مباراة فريق الشباب الودية

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعرض أحمد حمدي، لاعب الوسط، للإصابة خلال المباراة الودية بين الفريق الأول وفريق الشباب مواليد 2005.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب تعرض لإصابة عبارة عن شد في العضلة الضامة، وتم استبداله بعدما فضل الجهاز الفني خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، على أن يبدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.