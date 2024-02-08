إجراء المقابلات للمرشحين لرئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الثانوية العامة بالغربية

ترأس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لليوم الخامس والأخير علي التوالي، لجنة مقابلات المرشحين للعمل لرئيس لجنة ومراقبين لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 .

وذلك بحضور محمد عبد الرؤوف محمد، رئيس قسم بالإدارة العامة للامتحانات، وإسماعيل محسن محمد، مدير إدارة بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، و هبة الله احمد فتح الله، عضو بإدارة الشئون القانونية بالوزارة، ووفاء سعد، موجه مديرية مالي بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد داود، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات.

كما تمت المقابلات بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا، وأجريت المقابلات للمرشحين من إدارتي شرق وغرب طنطا والمديرية.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.



وعلى هامش المقابلات التي اختتمت اليوم بمسرح المديرية، قام وكيل الوزارة بتكريم أعضاء لجنة مقابلات المرشحين، لجهدهم المتميز، وحسن تعاونهم ودعمهم أثناء عقد لجنة المقابلات والتي استمرت على مدار خمسة أيام متتالية.

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