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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار ينظم دورة الإسعافات الأولية للطالبات بمحافظة مطروح

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

نظمت أمانة التدريب والثقيف بحزب المصريين الأحرار بمطروح دورة تدريبية على الاسعافات الأولية وذلك بمقر الأمانة المركزية للمحافظة .

وياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ، والتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وتحت إشراف سلطان أبو الشيخ الزعيري أمين المحافظة، وعلي اللحامي أمين التنظيم.

حيث قام فريق التدريب والتثقيف بحضور  نورا رجب وميرفت ورابحه ابراهيم ونهي مجدي  بتنظيم الدورة بحضور المدرب تامر علي سليم مدرب معتمد من النقابة العامة للتمريض.

واستمرت التدريب ثلاث أيام متتالية  استهدفت شرح مبادئ الإسعافات الأولية والانتعاش القلبي الرئوي وكيفية إسعاف حالات الغرق كيفية التعامل مع الحرائق.

وخصص التدريب للطالبات في الثانوية تمريض إيمانا من حزب المصريين الأحرار بدورهم الفعال الإيجابي في إنقاذ حياة المرضي وضرورة رفع المستوي التثقيفي لتلك الفئة.

وفي نهايه الدوره قام سلطان الشيخ الزعيري أمين محافظة مطروح وعضو  الهيئة العليا، وأمين التنظيم علي اللحامي بتكريم عدد من القائمين علي الدوره وتسليم الشهادات المعتمدة للمتدربين.

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