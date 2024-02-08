"التوزيع المتوازن للسكان وتحقيق متطلبات التنمية " .. ندوة بإعلام الداخلة

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم ٢/٨ ندوة تثقيفية تحت عنوان " التوزيع السكاني المتوازن وتحقيق متطلبات التنمية " ، ضمن فعاليات الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات والتي تهدف لتنمية الأسرة المصرية ، تحت شعار " أسرتك ثروتك " تحت إشراف رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان ، وتوجيهات وإشراف رئيس قطاع الاعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى . وذلك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط .

شارك في الندوة عميد كلية التربية بجامعة الوادي الجديد الدكتور ماهر زنقور ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط المهندس سلامة علي ، وحضرها عدد من الأكاديميين وموظفي الأجهزة الإدارية بمركز بلاط ، وقيادات تنفيذية وشعبية بالمركز .



وقال عميد كلية التربية بجامعة الوادي الجديد الدكتور ماهر زنقور : أنه تم إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الارتقاء بحياة المواطن من خلال تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والنمو الاقتصادي وذلك عن طريق تحسين خصائص السكان وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان مع تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وتقليل التباينات والفجوات بين المناطق الجغرافية .

وأضاف قائلا : تنشأ المشكلة السكانية من زيادة عدد السكان بما لايتناول مع حجم موارد الدولة ، وكذلك تنشأ المشكلة من التوزيع غير المتوازن للسكان بحيث نجد تكدس في بعض المناطق بعينها وأعداد محدودة في مناطق أخرى ، مشيرا في هذا الصدد الى أن التوزيع المتوازن للسكان يحتاج الى تضييق الفجوة في التباينات بين المناطق لتصبح جميعها جاذبة للسكان .



ومضى قائلا : ترتبط المشكلة السكانية في مصر بالتوزيع غير المتكافئ للسكان على مساحة الدولة حيث لاتزال محافظة القاهرة تتصدر جميع المحافظات من حيث اجمالي عدد السكان، مؤكدا أنه يجب النظر الى المشكلة السكانية بأنها مشكلة متعددة الأبعاد وليس إختزالها في الزيادة فقط وإنما في التوزيع المتوازن وفي خصائص السكان كذلك ومن هنا تتشابك ملفات المشكلة السكانية.



وأكد زنقور أن الثقل السكاني لأي دولة يمثل سلاحا ذا حدين فيمكن أن تكون ثروة يمكن استغلالها ، ويمكن أن تكون عبئا يستنزف موارد الدولة ٠



وأشار الى دور وأهمية المجتمعات العمرانية الجديدة في إحداث التوزيع المتكافئ للسكان ، مؤكدا على أهمية تبني خططا أكبر لتحقيق توزيع أفقي للسكان يخفض من حجم الكثافة السكانية .

أدار الندوة مسئول البرامج بالمركز محمود عزت .