المركزي لتحليل متبقيات المبيدات: القطاع الزراعي يشهد طفرة غير مسبوقة

أكدت هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات، أن القطاع الزراعي يشهد طفرة نوعية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن القطاع الزراعي كان بمثابة صمام الأمان خلال وقت الأزمات، خاصة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت هند عبد اللاه، خلال لقاء لها لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، أن المعمل المركزي لتحليل بقايا المبيدات، معتمد من 3جهات دولية، من الاتحاد الأوربي، والجانب الأمريكي ومصر، خاصة أن المعمل له دور هام في الصادرات الزراعية المصرية.

متبقيات المبيدات

وتابعت مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات، أن المعمل له دور مهم في التأكيد من خلو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج من الطفيليات، ومتبقيات المبيدات.