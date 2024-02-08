وزير الرياضة: حريصون على التواصل مع الشباب والاستماع لآرائهم وتطلعاتهم

أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الشباب، وفتح قنوات الحوار معهم؛ من أجل الاستماع لآرائهم وتطلعاتهم، ومناقشة القضايا التي تهمهم، موضحا أن الوزارة تنظم العديد من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الشباب، بمشاركة مختلف الشخصيات العامة والحكومية، بهدف إثراء النقاش وتبادل الأفكار، وتعزيز التواصل بين الشباب والقيادة السياسية.



جاء ذلك خلال لقاء حواري مفتوح استضاف فيه وزير الشباب والرياضة، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم/الخميس/، بالمركز الأوليمبي في المعادي؛ للحديث مع الشباب والتعريف بأهم مشروعات وأنشطة وزارة الموارد المائية والري لخدمة قضايا المياه والتعامل مع مختلف التحديات التى قطاع المياه فى مصر.



وقال صبحي "إن الشباب هم أمل مصر، وعلينا أن نستثمر فيهم، ونمنحهم الفرص التي يحتاجونها لتحقيق أهدافهم"، مشددا على ضرورة مشاركة الشباب في الحياة السياسية، فهم أصحاب الحق في تقرير مستقبلهم، والمشاركة في صنع القرار السياسي.



ودعا الوزير، الشباب إلى الالتزام بقيم المواطنة وحب الوطن، فهم ركيزة أساسية لاستقرار الوطن، وعليهم أن يحافظوا على وحدته واستقراره، مشيرا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات المصرية والرموز الوطنية لنقل الخبرات وتوسيع دائرة المعرفة، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المُلهمة.



ومن جهته، استعرض وزير الموارد المائية والري -في كلمته خلال اللقاء- عددا من ملفات المياه داخليا وخارجيا، وجهود الوزارة في تحقيق الإدارة المثلى للمياه، والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه سواء بإجراءات وسياسات ومشروعات يتم تنفيذها داخليا أو من خلال مشروعات للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل أو مجهودات إقليمية ودولية لدعم قضايا المياه والمناخ.



كما استعرض الدكتور سويلم مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل مثل إنشاء 40 محطة رفع و325 بئرا جوفيا مزودا بالطاقة الشمسية و32 خزانا أرضيا لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، ومرسيين نهريين، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتطهير المجاري المائية من الحشائش.

وأكد دور مصر البارز في أجندة المياه على المستوى العالمي من خلال المشاركة المصرية الفعالة في كافة الفعاليات الإقليمية والدولية مثل أسبوع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه وغيرها، والتي نجحت مصر خلالها في زيادة الاهتمام الدولي بقضايا المياه، ووضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي.



واستعرض سويلم آليات إدارة وتوزيع المياه في مصر، وآليات الرصد والتنبؤ بالأمطار الغزيرة والسيول في مصر والأمطار على دول حوض النيل من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، وكذا مجهودات الوزارة المختلفة في مجالات تطوير أنظمة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية، وأعمال حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه من خلال أعمال التكريك وتطوير الكورنيش بعدة مواقع مع إزالة مختلف أشكال التعديات على مجرى نهر النيل، وأعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر أسيوط وقناطر ديروط، وما تم من حصر لــ 47 ألف منشأ مائي والبدء في إجراءات صيانة وإحلال المنشآت ذات الخطورة منها، ومشروعات صيانة وتأهيل محطات الرفع، وأعمال تأهيل الترع بإجمالي 7500 كيلومتر حتى الآن بخلاف 2600 كيلومتر جاري العمل فيهم.



وأشار إلى مشاركة وزارة الري في مبادرة "حياة كريمة" بتأهيل 3121 كيلومترا من الترع، وتوفير 147 قطعة أرض لإقامة مشروعات خدمية عليها بمراكز المبادرة، وجهود الدولة في مجال الموارد المائية غير التقليدية وتنفيذ محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطات الحمام وبحر البقر والمحسمة، وإجراءات تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، وأعمال الحماية من أخطار السيول بإجمالي 1620 منشأة، وأعمال حماية الشواطئ المصرية سواء بالطرق التقليدية أو بالطرق الطبيعية، والتي تعد خطوة مهمة على المستوى العالمي في مجال تطبيق الحلول الصديقة للبيئة عند تنفيذ المشروعات.



وتوجه الدكتور هاني سويلم بالشكر للدكتور أشرف صبحي على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في تنمية الوعي السياسي للشباب وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.



وحضر اللقاء، إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، وإيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب، ومصطفى مجدي معاون وزير الشباب للسياسات والشئون الاستراتيجية، والمهندس محمد عمر مكرم معاون وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى.



جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار البرامج التدريبية واللقاءات الحوارية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية للتعليم المدني ووحدة السياسات لتعزيز وعي الشباب المصري بالقضايا الدولية والتنمية السياسية للشباب.

