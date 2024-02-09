علي الدين هلال: حسنين هيكل وصف مبارك أنه كان رئيسا لسلطة شاخت

أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، هيكل كان خصم سياسي لمبارك وهذه شهادة من خصم، لكن السلطة كانت شاخت فعلا، وأي حكم يستمر 3 عقود يعني عدم إتاحة فرصة المراجعة والنقد.

وقال علي الدين هلال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن انضمام جمال مبارك الحزب الوطني، كانت نتيجة أن أمانة السياسات لعبت حينها دورا إيجابيا في التغيير وإعادة الطرح.

لم يحدث

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل وصف بأن مبارك كان رئيس لسلطة شاخت، معلقا “لا أعرف عامة هل فكر مبارك في التنحي قبل يناير، اللحظة المناسبة كانت عقب عودته من ألمانيا بعد الرحلة العلاجية لكن هذا لم يحدث”.