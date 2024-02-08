هل كانت هناك صفقة بين الحزب الوطنى والإخوان؟ .. علي الدين هلال يجيب

أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن مبارك كانت لديه تعليمات عن قوة الإخوان وقوتهم العددية والمالية، لذلك فضل نقل السلطة إلى القوات المسلحة، في حين أن أغلب التحالفات الشبابية وقتها كانت تضم شباب متحمس مخلص.

وقال علي الدين هلال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه كان هناك صفقة بين نظام مبارك والإخوان، مؤكدا أن هذا النوع من الاتصالات كان يتم على مستوى أعلى تنظيميا، هناك من كان يرى احتواء الإخوان في هذه الظروف، وهو ما كشفت عنه الوثائق الأمريكية التي سربت لاحقا.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن أن النظام استخدم الإخوان في توتر علاقته مع أمريكا ليقول لها إما نظامي القائم على الليبرالية أو الإخوان.