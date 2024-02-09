ريم بسيونى: من روائع المصريين أنهم لم يحاربوا بعضهم

قالت الكاتبة ريم بسيوني ان الحروب الداخلية في مرحلة الشدة المستنصرية لم يدخل فيها المصريين.

واكدت الكاتبة ريم بسيوني خلال حوارها مع برنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة “اون” تقديم الاعلامي خالد ابو بكر قائلة:" من روائع المصريين انهم لم يدخلوا في حرب ضد بعضهم البعض ولم يرفعوا السلاح على بعضهم البعض".

وتابعت ريم بسيوني قائلة:" لحد دلوقت لم اقرا في التاريخ ان المصريين حربوا بعض ممكن يكون حصل لكن انا لم اقرا هذا في التاريخ".

الشدة المستنصرية

واشارت ريم بسيوني الى أن ما ذكر في التاريخ أن المصريين ساندوا طرف خارجي ضد الطرف الاخر.

واوضحت الكاتبة ريم بسيوني ان سبب الشده المستنصرية هي المواجهة التي حدثت بين الجنود الاتراك والسودانيين.