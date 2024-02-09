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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة بشأن راتب محمد الشناوي في الأهلي بعد إصابته مع المنتخب

صدى البلد

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري،  أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتحمل مصاريف إجراء جراحة محمد الشناوي وراتبه لحين عودته إلى الملاعب، مشيرًا إلى أنه يتم مخاطبة الفيفا بشكل رسمي من جانب النادي الأهلي للحصول على كل المستحقات التي تخص هذا الأمر، بينما محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لن يحدث معه ذلك لأن فترة غيابه لن تتخطى 28 يومًا.

وحول تضارب أمم إفريقيا 2025 مع كأس العالم للأندية، وقال: "سبق وتكررت أزمة مع النادي الأهلي وكان هناك لاعبين دوليين مع منتخب مصر وغابوا عن المشاركة مع الفريق في 2021 بالإمارات، بالتأكيد سيكون هناك مخاطبات رسمية لحل تلك الأزمة، كما أن هناك أندية إفريقية متضررة، ونفس المشكلة لـ صن داونز ورئيس الكاف نفسه من جنوب افريقيا".

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "بالتأكيد، الأهلي سوف يخطط لمونديال الأندية جيدًا، وقد يتم ضم لاعبين آخرين لأنه لابد من إيجاد حلول لتلك الأزمة مبكرًا حال الإصرار على إقامة البطولتين في نفس التوقيت".

وتابع: "يجب ألا يتم الضغط عليه من الجماهير لتحقيق نتائج قوية حال عدم مشاركة الدوليين في مونديال 2025، ولكن لابد من وجود تحركات قوية في هذا الملف، لكن لم يحدث اتصالات مع النادي الأهلي حتى الآن بشأن الأزمة".

وواصل: "الاتحاد الافريقي يسمح بقيد 40 لاعبا، ولا يجوز عمل قيد استثنائي أو زيادة في القائمة لنادٍ واحد حتى لو لـ الأهلي الذي سيشارك في كأس العالم للأندية".

وأتم: "الأهلي قد يلعب منقوصا في المونديال حال الإصرار على مواعيد البطولات، ولكن أي قرارات تخص زيادة القوائم يحدث مناقشات بين اتحاد الكرة والرابطة، وهو الحل الوحيد، خصوصا أنها الاتحادات تكون مرتبطة بعقود مع شركات تسويق ورعاة للبطولات سواء أمم إفريقيا أو مونديال الأندية".

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