الأورانج يبرز أنوثة وجمال ديانا حداد في أحدث إطلالة| صور

اعتادت الفنانة ديانا حداد على مواكبة الموضة لاختيار منها ما يبرز جمالها ورشاقتها بشكل لافت مما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها.

بدت سارة بإطلالة ملفتة من سيارتها، وارتدت توب اورانج انيق، واعتمدت تسريحة شعر مميزة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع لون الروج في الشفاه.

أطلقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أحدث أغنياتها بعنوان "كل الهلا" عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

الأغنية من كلمات مأمون النطاح، الحان محمود التركي توزيع حسام كامل ومن انتاج ديانا حداد نفسها.

الأغنية باللهجة العراقية، وتتميز بإيقاع سريع شعبي، تعبّر فيها حداد عن مشاعر الحب والشوق وتتغزل فيها بالحبيب المعشوق.



حققت ديانا حداد نجاحات كبيرة بأحدث إصداراتها أغنية يمك مزاجى التي تصدرت تريند يوتيوب وتخطت الـ2 مليون مشاهدة بعد أيام من طرحها، وتستعد ديانا لأن تقدم مفاجأة جديدة لجمهورها في الوطن العربي.

أحدث أعمال الفنانة ديانا حداد

وطرحت ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسمها.

آخر أعمال الفنانة ديانا حداد

وطرحت ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسمها.

ديانا حداد طرحت ضمن أغنيات ألبومها الجديد أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً.

حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها وألحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، مكس مصطفى عبد الرضا، والماستر سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، بعد أن إختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل.

طرحت الأغنيتين "مغنجة " و"وحشني شخص" من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".