أسعار السلع الرئيسية اليوم الجمعة 9-2-2024

سجلت قائمة أسعار مجموعة من السلع الأساسية ارتفاعا طفيفا اليوم الجمعة 9-2-2024 في الأسواق حيث ارتفع سعر لتر الزيت عباد الشمس بنحو 3 جنيهات وزاد سعر كيلو السكر بنحو 5 جنيهات واستقر سعر الأرز عند 35 جنيها وارتفع سعر كيلو المكرونة 3 جنيهات.

قائمة أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

سعر الأرز المعبأ

سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم 35.32 جنيه مقابل 33.96 جنيه.

سعر السكر المعبأ

سجل متوسط سعر السكر المعبأ اليوم 45 جنيها مقابل 38.55 جنيه.

سعر الفول المعبأ

سجل سعر الفول المعبأ اليوم: 57 جنيه مقابل 49.33 جنيه للكيلو.

سعر الدقيق المعبأ

سجل سعر الدقيق المعبأ اليوم 30.63 جنيه مقابل 26.56 جنيه للكيلو.

سعر زيت عباد الشمس

سجل متوسط سعر زيت عباد الشمس اليوم 98.47 جنيه مقابل 84.57. جنيه للتر.

سعر العدس المعبأ

سجل سعر العدس المعبأ اليوم 73.49 جنيه مقابل 67.39 جنيه.

سعر المكرونة المعبأة

سجلت أسعار المكرونة المعبأة 30.79 جنيه للكيلو.

أسعار البيض البلدي

سجل سعر البيضة البلدي: 6 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء اليوم في مصر 112 جنيهات للكيلو، بينما سجلت أسعار «البلدي» 118 جنيها للكيلو.