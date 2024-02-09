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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات بالمسيرات

هجوم بالمسيرات
هجوم بالمسيرات

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، أن روسيا أطلقت 16 طائرة بدون طيار في أوكرانيا خلال الليل مع تدمير الدفاعات الجوية 10 منها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت السلطات المدنية الأوكرانية إن الطائرات بدون طيار ألحقت أضرارا "بالبنية التحتية المدنية حصريا" في منطقة خاركيف الشرقية، مما أدى إلى إصابة شخص واحد.

وعلى الجانب الآخر، أعلن الجيش الروسي اعتراض 19 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل.

وكانت قد اقتحمت القوات الروسية مدينة أفدييفكا شرقي أوكرانيا بأعداد كبيرة، واعترف مسؤولون أوكرانيون بوضع صعب وحرج، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 750 عسكرياً أوكرانياً وإسقاط 73 مسيّرة خلال 24 ساعة.

واقتحمت أعداد كبيرة من القوات الروسية بلدة أفدييفكا الواقعة على خط الجبهة، وفق ما أعلن رئيس بلديتها الأوكراني فيتالي باراباش، أمس الخميس.

وقال باراباش عبر التلفزيون: «العدو يضغط علينا من كل الجهات، لا يعرف أي جزء من مدينتنا الهدوء. إنهم يهاجمون بأعداد كبيرة جداً». وقال إن القوات الروسية كانت تستخدم بشكل أساسي المدفعية والغارات الجوية والمشاة في هجومها على أفدييفكا. ووصف القتال بأنه «محتدم وصعب للغاية».

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